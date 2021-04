Poliţiştii au descins, luni, la o agenţie de turism care falsifica buletine de analize SARS-Cov-2, apoi le vindea turiştilor care urmau să călătorească în afara României.

Poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare un mandat de percheziţie la punctul de lucru al unei agenţii de turism, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi zădărnicirea combaterii bolilor.

Anchetatorii spun că există suspiciunea că agenţia ar oferi contra cost buletine de analize medicale falsificate, cu rezultat negativ pentru virusul SARS-CoV-2, persoanelor ce călătoresc în afara ţării.

„Din datele şi probele administrate în cauză de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2021 - până în prezent, o societate comercială cu obiect de activitate turism, ar oferi contra cost buletine de analize medicale falsificate, cu rezultat negativ pentru virusul SARS-CoV-2, persoanelor ce călătoresc în afara ţării”, transmite Poliţia Română.

În urma probatoriului administrat rezultă că administratorul societăţii, o femeie în vârstă de 33 de ani, ar fi întocmit în fals 11 buletine de analize medicale cu rezultat negativ la detecţia virusului SARS-CoV-2, în numele unei societăţi medicale, pentru clienţii agenţiei de turism, în vederea producerii de consecinţe juridice constând în permiterea intrării pe teritoriul statului de destinaţie.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi zădărnicirea combaterii bolilor, fiind efectuate verificări pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale în cauză.