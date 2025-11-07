Mai multe percheziții au loc, vineri dimineață, pe platforma combinatului Liberty Galați. Conform primelor informații, anchetatorii investighează modul credite în valoare de 292 de milioane de euro, acordate de o bancă, au fost folosite de grupul Liberty.

Sunt informații potrivit cărora banii nu ar fi fost destinați pentru dezvoltarea producției, ci folosiți în alte scopuri. Acești bani trebuiau folosiți pentru repornirea Furnalului 5, iar alți bani pentru fabrica de țevi sudate.

Niciunul dintre aceste obiective care ar fi trebuit să ducă la creșterea producției nu a ajuns la capacitatea stabilită cu banca. Potrivit surselor citate, o mare parte din acești bani au fost folosiți în alte scopuri de către firme din grupul Liberty.

În timpul perchezițiilor din această dimineață se ridică documente pentru a se vedea ce s-a întâmplat cu acești bani.

Reamintim că mii de oameni de pe platforma Liberty Galați au fost dați afară pentru că firma se află într-o situație financiară critică.