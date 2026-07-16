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Economie· 1 min citire
Pensii mici, prețuri mari. Bătrânii numără fiecare leu
Publicat16 iul. 2026, 10:48
Actualizat16 iul. 2026, 10:50
SursăRealitatea PLUS
Românii nu mai fac față scumpirilor din piețe! Pensionarii cu venituri mici ajung să vină acasă doar cu câteva legume, iar alții chiar cu plasele goale din cauza prețurilor tot mai mari.
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