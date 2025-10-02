Românii îl cinstesc pe Sfântul Ciprian

Sute de credincioși au venit dis-de-dimineață să se roage și să atingă racla cu moaștele sfântului, în speranța unei vindecări sufletești sau trupești.

Foarte mulți pelerini credincioși se află la biserica Zlătari de pe Calea Victoriei. Oamenii au venit să se roage la Sfântul Ciprian, la biserica unde se află moaștele acestuia, pentru sănătate, un viitor mai bun, pentru copii, dar și pentru dezlegarea farmecelor.

„Am venit cu gânduri bune. Pentru sănătate ne rugăm, pentru copiii noștri, pentru de toate. Ne-am mai rugat la sfânt și ne-au fost îndeplinite dorințele.”, a transmis o enoriașă.

„În primul rând, trebuie să ne gândim că sfinții ne apără și ne ocrotesc tot timpul. Deci, fără ei cred că...ei mijlocesc cel mai bine la Dumnezeu. La sfinții Ciprian și Iustina mai ales...el a fost un mare vrăjitor și faptul că l-a întors la credință...este foarte frumos să-i urmăm exemplul. De aceea, cred că nu există an în care să nu vin să-i mulțumesc pentru toate...pentru binele pe care-l face în momentul în care noi ne rugăm la ei. Nu ne lasă niciodată.”, a mărturisit o credincioasă.

De asemenea, femeia a împărtășit o experiență din viață în care sfinții au făcut minuni.

„Păi, având în vedere că sunt foarte multe probleme și în familie. Eu am probleme, ca să zic, cu unul dintre copii și am simțit că aici trebuie să vin ca el să se întoarcă cu fața către Dumnezeu. M-am rugat mai ales pentru familie și copii.”, a adăugat femeia.

Este sărbătoare mare în București, deoarece este sărbătorit Sfântul Ciprian, dar și sfânta Iustina. Oamenii stau la coadă pentru a se închina la sfintele moaște, în ciuda vremii de afară.