"Poliţişti din cadrul IPJ Giurgiu, în colaborare cu poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi cu sprijinul Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Operaţiuni Speciale, au surprins, sâmbătă, în flagrant, patru bărbaţi, cu vârste cuprinse între 21 şi 43 de ani, care se deplasau cu un autoturism în care au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe bunuri şi valori sustrase dintr-o instituţie din judeţul Teleorman. În autoturism şi asupra bărbaţilor au mai fost găsite suma de 65 de mii de lei, 1.500 de euro şi 20 de tablete destinate unor unităţi de învăţământ", se arată într-un comunicat de presă al IPJ Giurgiu.

Cercetările au fost declanşate în data de 8 ianuarie 2022, când o secţie de poliţie din judeţ a fost sesizată de către administratorul unei societăţi comerciale cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns în punctul de lucru, de unde au sustras bani şi bunuri, ulterior a fost înregistrată şi o altă sesizare, de la un alt reprezentant, care reclama acelaşi tip de infracţiune.

O sesizare similară a fost formulată şi către o secţie de poliţie din Sectorul 4 al Capitalei, în acest caz cercetările fiind preluate de Serviciul Investigaţii Criminale Sector 4.

În urma documentării cazurilor, sub supravegherea unităţilor de parchet, a rezultat presupunerea rezonabilă că în toate aceste cazuri ar fi acţionat aceleaşi persoane.

În baza informaţiilor, datelor, probelor şi mijloacelor de probă coroborate, sâmbătă dimineaţă s-a reuşit depistarea suspecţilor şi imobilizarea lor pe raza judeţului Giurgiu.

În cursul zilei de sâmbătă, pentru documentarea activităţii infracţionale, au fost puse în aplicare şi şase mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti, emise de Judecătoria Bolintin Vale.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigaţii Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 şi Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat şi pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.