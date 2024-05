Pilda zilei

Hristos este în mijlocul nostru!

Preotul dintr-un sat ajunse la biserică să țină slujbă de seară, dar nimeni nu sosise...

După 15 minute, intrară trei copii, după douăzeci de minute intrară doi tineri. Astfel că preotul hotărî să înceapă slujba cu cei cinci frați. Pe parcursul slujbei, intră o pereche care se așeză în spate. Când preotul predica și explica Evanghelia, mai intră un domn, pe jumătate murdar, cu o sfoară în mână. Dezamăgit și fără a înțelege cauza slabei participări a credincioșilor, preotul săvârși totuși slujba cu iubire. Când se întorcea acasă, fu atacat și lovit de doi hoți. Ajungând la casa parohială, bandajându-și rănile, descrise acea zi drept: Cea mai tristă zi din viața mea, un eșec al slujirii mele, dar... nu contează, pe toate le fac întru Hristos!...

După cinci ani, preotul hotărî să le împărtășească această întâmplare și enoriașilor din biserică. Pe când termina de povestit întâmplarea, o pereche de seamă din acea parohie îl opri și îi spuse: „Părinte, perechea din acea seară, care s-a așezat în spate, eram noi. Eram în pragul despărțirii, dar am renunțat după ce v-am ascultat predica.”

În timp ce perechea vorbea, unul dintre cei mai de succes întreprinzători care ajuta la susținerea acelei biserici, spuse: „Părinte, eu sunt domnul care a intrat pe jumătate murdar, cu o sfoară în mână. Eram în pragul falimentului, pierdut în băutură, soția și copiii îmi plecaseră de acasă din cauza agresiunilor mele. Dar m-am vindecat după slujba din acea seară.

De la ușa intrării în altar, diaconul strigă: „Părinte, am fost unul dintre hoții aceia care v-au furat. Celălalt a murit chiar în seara aceea pe când săvârșeam al doilea furt. În servieta dvs. era o Biblie. Am citit-o de fiecare dată când mă trezeam de dimineață. După un timp, m-am hotărât să-L slujesc pe Dumnezeu în această biserică.”

Părintele rămase șocat și începu să plângă împreună cu credincioșii. La urma urmei, acea seară pe care o considera drept o seară ratată, fusese o seară binecuvântată...

Sursa: realitateaspirituala.net