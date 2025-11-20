Printre cele mai importante noutăți se află Tebentafuspum, singurul tratament disponibil pentru melanomul uveal, o formă rară și agresivă de cancer ocular. Până acum, pacienții din România nu aveau nicio alternativă rambursată pentru această boală.

Un alt medicament introdus este Selpercatinibum, care aduce beneficii majore în două patologii dificile:

cancerul pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat, ce reprezintă 85–90% din cazurile de cancer pulmonar;

cancerul tiroidian medular avansat, o boală rară fără opțiuni terapeutice rambursate până acum.

De asemenea, Durvalumabum devine accesibil pacienților cu cancer de tract biliar, o afecțiune rară și gravă, diagnosticată frecvent în stadii avansate. Este un tratament de primă linie, cu intenție curativă, la care pacienții români nu avuseseră acces până în prezent.

Lista completă a noilor molecule

Pe lângă aceste terapii, lista include:

Everolimus și Talazoparibum – pentru cancerul de sân avansat;

Regorafenibum – pentru cancerul colorectal metastazat;

Darolutamidum, Relugolixum și Enzalutamidum – pentru diverse forme de cancer de prostată;

Zanubrutinibum – pentru leucemia limfocitară cronică;

Isatuximabum – pentru mielom multiplu recidivat și refractar;

Tebentafuspum – pentru melanomul uveal.

Impact pentru pacienți

Ministerul subliniază că aceste terapii nu schimbă totul peste noapte, dar fiecare moleculă introdusă în lista de compensate înseamnă timp câștigat și speranță pentru pacienți și familiile lor. Actualizarea listei urmărește să transforme procedurile administrative în soluții reale și să aducă în România tratamentele moderne disponibile la nivel european.

Lovitură dură pentru toți românii: Medicamentele nu se mai vând la folie sau la bucată