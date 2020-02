Oscar 2020 - Irina Margareta Nistor: "Va veni si ziua in care va lua un film romanesc Oscar"

Oscar 2020 - Irina Margareta Nistor a comentat in premiera la Realitatea Plus rezultatele de la Oscar 2020. Ea a fost fan al filmului 1917, care a fost marele pierzator la aceasta editie. In schimb, marele castigator a fost Parasite, un film din Coreea de Sud care e primul film intr-o limba straina ce obtine marele premiu.

"Nimeni nu se astepta sa ia si pentru cel mai bun film international si premiul cel mare plus premiul penturu regie in conditiile in care niciunul dintre actori nu era nominalizat. Filmul l-a facut doar regizorul oare? Din start 1917 este un film mult prea rafinat pentru ca votantii numerosi de la Oscar sa-l inteleaga, e un film tipic englezesc si a fost mai aproape Coreea decat Marea Britanie, altfel nu pot sa-mi explic cum s-a ajuns aici. A parut probabil mai aproape povestea asta: un fel de lupta intre bogati si saraci"

Margareta Nistor a mai analizat si noutatile, surprizele dar si premiile pe care toti le asteptam la Oscar 2020:

"In primul rand a fost diferit in acest an ca nimeni n-a transmis de la noi ceremonia si ceremonia nu a avut prezentator. Eu am urmarit totul pe twitter. In rest toate au fost foarte asteptate. Brad Pitt, Joaquin - erau asteptate premiile. Pentru prima data la Oscar au fost Brad Pitt si Laura Dern care erau vedete din filmele din 90 si pentru cine are nostalgii cu perioada respectiva, ne-a dus acolo.", a mai spus Margareta Nistor.

"Joaquin merita premiul, filmul s-a facut pentru el si regizorul spunea ca daca nu ar fi existat el, nu ar fi dus la capat filmul. Ma indoiesc ca cineva o sa mai aiba curajul sa faca acest rol. E un actor mare si foarte pasionat de rolul lui. Ca sa devina asa de slab pentru rol, ca sa fie inspaimantator, la limita, un fel de cadavru viu, cu ranjetul acela, cu transparenta care ajuta pentru personaj, a mancat doar sparanghel 6 luni. Va veni si ziua cea mare in care va lua si un film romanesc", a incheiat optimist Margareta Nistor analizat Oscar 2020.