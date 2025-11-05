Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, Operațiunea „JUPITER 4” continuă. În cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie 2025, se desfășoară 62 de acțiuni operative la nivel național, care includ 267 de percheziții domiciliare și punerea în executare a 118 mandate de aducere în mai multe județe ale țării.

Obiectivul principal al activităților este identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale. Prejudiciul total reținut în dosarele instrumentate este estimat la o sumă considerabilă: 61.397.871 de lei și 476.700 euro.

Infracțiunile vizate

Dosarele investigate acoperă o gamă largă de infracțiuni, cu un accent deosebit pe sfera economico-financiară:

Evaziune fiscală și fraude cu produse accizabile (producere în afara antrepozitelor autorizate).

Infracțiuni contra patrimoniului și mediului, incluzând delapidare, contrabandă, contrafacere, bancrută frauduloasă, tăiere fără drept de arbori și gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase.

Infracțiuni de violență și abuz, cum ar fi șantaj, tâlhărie, furt calificat, mărturie mincinoasă, hărțuire și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Prioritatea Ministerului Public

Procurorii au subliniat că prevenirea și sancționarea infracțiunilor economico-financiare reprezintă o prioritate strategică. Aceste măsuri judiciare sunt menite să asigure recuperarea prejudiciilor și să mențină stabilitatea economică. Faptele ilicite din sfera fiscalității afectează grav echitatea fiscală și conferă avantaje nejustificate celor care încalcă legea, în detrimentul operatorilor economici corecți.