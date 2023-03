„Am pus stop unei relații toxice. Am fost sclava unui om. L-am iubit prea mult și nu îmi vedeam viața fără el. Nu reușești și nu înaintezi dacă stai lângă un om care te umilește, te bate, te înșeală, te jignește. Mi-a fost frică, nu știam cum va reacționa când va afla că eu am apelat la autorități. Un domn polițist care se ocupa de ordinul meu de protecție parcă era copia lui. Ținea cu el. Îmi spunea: ori părăsiți Bucureștiul, ori stați să-l înfruntați. A fost în spatele meu să mă strângă de gât, a venit Poliția, dar nu i-a făcut nimic. L-au chemat la secția 15, el a spus că am ieșit la o cafea și i-au dat drumul după jumătate de oră. Un polițist ar trebui să ia măsuri, nu să țină cu agresorul”, a povestit Liliana Dobre.

Avocatul care se ocupă de caz, prin intermediul unei Asociații privind protecția victimelor împotriva violenței domestice, spune că bărbatul este extrem de agresiv, a avut două ordine de protecție atât pentru femeie, cât si pentru cele patru fetițe.

„Pe rolul Secției de Poliție 15 București există un dosar penal de vătămare corporala vechi de doi ani la care au fost adăugate infracțiuni privind încălcarea ordinului de protecție și amenințare săvârșite în mod repetat.

Am depus inclusiv video-uri în care el o amenința cu moartea, public (el fiind dependent de alcool și, probabil, droguri). De asemenea mesaje vocale în care era amenințată cu violențe și cu moartea.

Am făcut repetate cereri privind luarea unor măsuri preventive (măcar control judiciar, inițial) pentru protejarea persoanei vătămate care au rămas fără vreun răspuns până acum. Acum urmează să fac contestație împotriva duratei dosarului penal.

Clienta a trebuit să se mute cu serviciul, dar și să își mute locuința astfel încât să nu o mai găsească (când am preluat cazul era internată într-un centru, alături de fetițe)”, a spus avocatul Georgian Toader.

Agresorul are două dosare pe rolul Parchetului de 2 ani. În tot acest timp a continuat să trimită mesaje de amenințare, inclusiv publice, pe rețelele de socializare, dar și înregistrări telefonice, lucru pe care Poliția îl cunoaște, dar îl ignoră.