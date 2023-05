Horoscopul pentru weekend-ul 19-21 mai 2023 este scaldat de influente astrale majore. Sfarsitul de saptamana sta sub semnul Lunii noi negre, in Taur, care te invita sa te gandesti la ceea ce ai nevoie pentru a te simti in siguranta. Sambata, planeta actiunii, Marte, paraseste Racul si intra in Leu. Timpul pentru frica si pentru defensiva s-a incheiat. Acum este momentul tau sa te enervezi, sa risti. Ai incredere ca pasiunea este la fel de utila precum prudenta.