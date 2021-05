Joker-ul a fost vedeta tragerilor loto de duminica, 16 mai, in ceea ce priveste castigurile. Astfel, un jucator care si-a incercat norocul la acest joc, la o agentie din Resita, cu un bilet completat cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus, a fost la doar un Joker distanta de castigarea marelui premiu. S-a ales insa cu castigul de categoria a II-a in valoare de 193.276,53 lei.

Castigul de categoria a III-a, in valoare de 125.822,97 lei a ajuns la un jucator care si-a incercat norocul la acest joc la o agentie din sectorul 5 Bucuresti, biletul norocos a fost completat, de asemenea, cu doua variante simple la Joker si o varianta la Noroc Plus.

Norocul i-a suras astazi si unui jucator care si-a incercat sansa la Loto 5/40 si s-a ales cu premiul de categoria a II-a in valoare de 146.689,20 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bistrita si a fost completat cu patru variante la Loto 5/40.