Reporter: Ce pensie credeti ca o sa primiti dupa recalculare?

Pensionar 1: Macar 100-200 de lei in plus.



Iar în această situație sunt mulți români. După zeci de ani de muncă speră să primească măcar 100 de lei în plus la pensie pentru a face față cheltuielilor. Alimentele, medicamentele și facturile pun cea mai mare presiune pe buget. 50% din dosarele de pensii au fost recalculate, iar la jumătatea lunii oamenii primesc noile decizii și vor vedea cum arată pensiile majorate.



Pensionar 1: Am iesit prima data pe caz de boala, pe urma am iesit la limita de varsta si sunt in dubii... Astept.

Reporter: Pensia cat e?

Pensionar 1: 2100. Numai pe medicamente dau 200 si ceva de lei in fiecare luna.

Pensionar 2: Preturile care sunt... Am muncit 33 de ani si am o pensie de 1.390 de lei.

Reporter: Cum impartiti banii?

Pensionar 2: In primul rand medicamentele, ce mai e de platit, si de mancare ce mai ramane. Daca nu mai ramane, ne imprumutam.

Reporter: Ce pensie credeti ca ar trebui sa aveti dupa atatia ani de munca?

Pensionar 2: Macar 3000, te poti descurca altfel.

Pensionar 3: Am 47 de ani de munca si am pensia de 2100. Toate astea scumpe, cu ce sa traim?



Mulți seniori se continuă să se împrumute la casele de ajutor reciproc.

Pensionarii imprumuta in general sume mici care pornesc de la 200 de lei, insa pot ajunge si la cateva mii de lei. Principalele imprumuturi sunt pentru medicamente, mancare, plata facturilor sau pentru proviziile pentru iarna.



Reporter: Un mesaj pentru politicieni aveti?

Pensionar: Le-as da eu pensia mea, sa imi dea dansii salariul lor.