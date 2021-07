„În această dimineaţă am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Aştept rezultatul PCR, dar, din fericire, am ambele doze de vaccin şi simptomele sunt uşoare”.

Ministrul se află în izolare, acasă, cu familia lui, după ce a efectuat un test rapid. Vineri seară, el s-a simţit „puţin ameţit”.

El a fost numit ministru al Sănătăţii luna trecută, după ce Matt Hancock a fost nevoit să demisioneze în urma unui scandal ce a implicat-o pe consiliera lui Gina Coladangelo, cu care are o relaţie.

Please make sure you come forward for your vaccine if you haven’t already. pic.twitter.com/NJYMg2VGzT