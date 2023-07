Raportul Bancii Mondiale traseaza niste directii clare pe care tara noastra ar trebui sa le urmeze. Spre exemplu, ne recomanda specialistii sa trecem treptat la impozitarea progresiva, sa renuntam la facilitatile fiscale si sa ajungem treptat la o cota unica de TVA in conditiile in care acum avem 3 cote de TVA in tara noastra



Cota de 5% ar urma să dispară complet. De cota de 9% ar mai beneficia doar câteva produse, iar pentru restul taxa pe valoare adăugată va ajunge la 19%.



"Trebuie sa fie o ordine. Nu putem sa venim cu 7 tipuri de TVA. Am convenit ca 9% ramane mancarea, raman medicamentele, raman protezele. Sunt pre multe exceptii in Romania, lucru pe care nu l-a spus doar Comisia Europeana", a decalart recent premierul Marcel Ciolacu.



Nu doar TVA ar urma să crească. Social-democrații și-ar dori să crească și acciza la tutun, alcool și zahăr, dar și să introducă noi taxe, cum ar fi taxa de 1% din cifra de afaceri a marilor companii sau taxa pentru clădirile de lux.



Liberalii ar prefera în schimb să reducă cheltuielile bugetare prin eliminarea facilităților fiscale din construcții și agricultură și prin tăierea voucherelor sau tichetelor de masă.



"E inacceptabil cresterea TVA, afecteaza intreaga populatie a Romaniei, metoda elicopter nu are ce cauta in economia concurentiala", a declarat liberalul Rares Bogdan.



Și vicepreședintele PNL Adrian Cozma a transmis un mesaj tranșant: dacă vrea mărirea taxelor și impozitelor, Ciolacu ar trebui să facă referendum! Drept replică, vicepreședintele PSD Gabriel Zetea i-a acuzat de liberali de dublă personalitate.



Noile taxe ar trebui să se aplice de la 1 septembrie.