Jurnalistul Mihai Belu are informații de ultimă oră despre caracatița lui Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, afaceristul Marcel Bârsan a fost arestat într-un dosar în care este cercetat sub control judiciar și secretarul general al liberalilor din Botoșani. Mâna dreaptă a lui Valeriu Iftimie, președintele Consiliului Județean Botoșani, ar fi luat mită de la afacerist pentru a-i da contracte cu statul. Pe de altă parte, același Iftimie are contracte cu statul de două miliarde de euro, potrivit Realitatea Plus.