Noi detalii despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea, după ce s-a infectat cu covid - Ce a transmis din închisoare

”În sfârșit! Am vorbit cu Liviu Dragnea! M-a sunat din spitalul penitenciarului Jilava, secția celor infectați de virus, unde a fost transferat cu câteva zile in urmā! M-a rugat sā transmit tuturor cā starea sa nu s-a agravat. Cel puțin pânā azi! M-a asigurat cā va trece și prin aceastā nouā încercare, și cā va lupta pentru viața sa! Vā voi ține la curent in mod constant!”, a anunțat Codrin Ștefănescu.Liviu Dragnea a făcut un test PCR pe 9 decembrie, iar acesta a ieșit pozitiv.

Dragnea a fost transferat de la Penitenciarul Rahova la Spitalul Penitenciar Jilava, unde sunt trataţi deţinuţii infectaţi cu SARS-CoV-2.

Liviu Dragnea a fost condamnat pe 27 mai 2019 la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.