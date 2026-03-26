La conferința de presă susținută cu ocazia participării la Gala Colegiului Medicilor, Nicușor Dan a fost întrebat dacă și-a plătit impozitul pentru un teren pe care îl deține la Predeal și a răspuns senin: „Nu!”

„Sunt încă restant, și cu mașina care a rămas la Făgăraș, și cu terenul de la Predeal”, a precizat președintele.

În urmă cu câteva săptămâni, cotidianul Gândul a dezvăluit că șeful statului are o proprietate la Predeal, pe care ar fi trecut-o greșit ca fiind în intravilan, când de fapt este un teren extravilan. Chiar dacă suma de plată este de ordinul sutelor de lei, șeful statului încă nu a achitat-o, iar Primăria Predeal a declanșat procedura de executare silită, potrivit sursei citate.

Gestul aruncă însă o lumină proastă asupra primilor oameni din stat: premierul Ilie Bolojan face apel la românii de rând să suporte majorările împovărătoare ale impozitelor și taxelor locale, în timp ce șeful statului oferă un exemplu nefavorabil în privința achitării acestora.