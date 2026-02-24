Nicușor Dan, întâlnire cu Ilie Bolojan înainte de vizita pe care șeful guvernului o face la Bruxelles
Cu două zile înainte ca premierul Ilie Bolojan să plece la Bruxelles pentru semnarea Declarației privind lansarea mecanismului EastInvest, Nicușor Dan a avut o discuție aplicată cu acesta.
Nicușor Dan a subliniat că noul instrument european va pune la dispoziția a nouă state membre aproximativ 20 de miliarde de euro, fonduri menite să contracareze efectele economice și de securitate generate de războiul din Ucraina. România se află printre beneficiarii direcți, iar finanțările pot sprijini investiții majore în Moldova, zona Dunării și regiunea Mării Negre.
În cadrul discuției, cei doi au abordat și tema implementării PNRR, pe care Nicușor Dan o consideră esențială pentru stabilitatea economică a țării. El a transmis că România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși perioada dificilă și pentru a susține o creștere economică solidă.
