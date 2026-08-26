Nicușor Dan anunță ce se întâmplă cu legea salarizării. PSD, PNL, USR și UDMR nu au ajuns la un acord

Administrația Prezidențială a României, a transmis miercuri, 26 august 2026, o declarație de presă despre negocierile privind noua lege a salarizării. Discuțiile dintre PSD, PNL, USR și UDMR au fost mediate de Administrația Prezidențială începând din luna mai, însă partidele nu au reușit să ajungă la un consens politic și social asupra proiectului.
Șeful statului a precizat că reforma vizează întregul sistem bugetar și că, în urma negocierilor desfășurate în ultimele luni, proiectul este aproape finalizat din punct de vedere tehnic.
Negocierile dintre cele patru partide
Administrația Prezidențială a început în luna mai medierea discuțiilor dintre PSD, PNL, USR și UDMR privind legea salarizării.
Nicușor Dan a precizat că, în pofida negocierilor desfășurate în ultimele luni, formațiunile politice nu au reușit să ajungă la un acord asupra reformei.
„Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii”, precizează Administrația Prezidențială în comunicat.
Președintele a atras atenția că reforma a fost amânată mai mulți ani, iar dezbaterea actuală are loc într-un interval de timp foarte strâns.
„Această reformă esențială pentru întregul sistem bugetar nu ar fi trebuit să fie amânată ani la rând, începând din 2022. Am ajuns astfel ca un subiect atât de complicat și cu implicații sociale și economice majore să fie dezbătut sub o uriașă presiune a timpului.”
Nicușor Dan remarcă disponibilitatea partidelor la dialog
În declarația transmisă miercuri, șeful statului a evidențiat și faptul că partidele și echipele ministeriale au continuat discuțiile și au lucrat intens asupra proiectului.
„Trebuie să remarc totuși disponibilitatea la dialog a partidelor și a echipelor ministeriale, care au desfășurat o muncă intensă.”
O altă chestiune menționată de președinte este angajamentul celor patru formațiuni de a nu depune separat proiecte privind legea salarizării în Parlament.
Cele patru partide își asumă pierderea banilor din PNRR
Potrivit lui Nicușor Dan, PSD, PNL, USR și UDMR și-au respectat angajamentul prevăzut în acordul politic și nu au inițiat separat proiecte legislative pe această temă.
„De asemenea, trebuie remarcat faptul că partidele și-au respectat angajamentul de a nu depune separat un proiect al legii în Parlament, asumându-și împreună, conform acordului politic, pierderea celor 770 de milioane de euro aferente acestui jalon PNRR.”
În acest context, președintele a precizat că partidele și-au asumat un alt obiectiv legat de noua lege a salarizării, respectiv adoptarea acesteia până la finalul anului.
Legea salarizării trebuie adoptată până la sfârșitul anului
Potrivit declarației prezidențiale, formațiunile politice au convenit asupra necesității adoptării legii până la sfârșitul anului 2026.
„Cel mai important, partidele și-au asumat necesitatea adoptării legii până la sfârșitul acestui an și respectarea, prin viitoarea lege a salarizării, a anvelopei salariale agreate cu Comisia Europeană.”
Anvelopa salarială stabilită în relația cu Comisia Europeană nu va permite însă acoperirea tuturor solicitărilor formulate de sindicate.
Nicușor Dan a precizat că discuțiile tehnice purtate în ultimele luni au clarificat numeroase aspecte ale viitoarei legislații.
„Această anvelopă nu va putea răspunde tuturor solicitărilor sindicale. Munca desfășurată în aceste luni și discuțiile cu sindicatele au clarificat foarte multe aspecte tehnice, legea fiind aproape finalizată din punct de vedere tehnic.”
Partidele vor decide distribuirea anvelopei salariale
Rămâne de stabilit modul în care fondurile destinate salariilor vor fi împărțite între diferitele categorii de angajați din sistemul bugetar.
„Decizia politică a partidelor va stabili cum va fi distribuită anvelopa salarială între diferitele categorii profesionale și, implicit, nivelul veniturilor pentru fiecare categorie profesională din sistemul bugetar.”