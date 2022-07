"Am atribuit pe contracte private lucrari de inlocuire de conducta. Am avut putin ghinion cu razboiul din Ucraina care a intarziat livrarea de conducte, dar facem mai multi km decat in ultimii ani", a spus Nicusor Dan la Realitatea PLUS.



Nicușor Dan a vorbit și despre problema copacilor periculoși din București. Edilul spune că va tomografia arborii care stau să cadă.

"Exista un aparat tomograf cu care te poti duce la un copac si poti face o analiza care e similara cu cea care se face pe oameni si spune care e starea de sanatate a respectivului copac", a explicat Nicusor Dan. "Nu poti sa faci operatia de tomografiere, dureaza o ora plus o inventariere, nu poti cu aparatul pe milioane de copaci".

Întrebat de ce l-ar mai vota oamenii pentru un nou mandat, Nicușor Dan a avut un răspuns clar: "pentru ca a scos o primarie din faliment, o primarie care era in faliment, pentru ca a recastigat increderea mediului privat si pentru ca ne ducem sa facem acele lucruri care nu s-au facut in ritmul care trebuia, de la termoficare pana la transportul public ".

Bucureștenii așteaptă însă rezolvarea mai multor probleme. Una dintre ele este traficul infernal, despre care Nicușor Dan spune că își va găsi rezolvarea datorită reînnoirii parcului de autobuze, tramvaie și troleibuze.