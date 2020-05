Nicolae Bădălău, o nouă declarație despre diasporă: "Oameni sezonieri și altfel de oameni..."

Nicolae Badalau a intrat in direct la "100% tu decizi" si a comentat din nou declaratia sa controversata de anul trecut despre diaspora.

"Declaratia a fost scoasa din context, era o declaratie neoficiala, era o discutie privata, ea a continuat, dar eu nu am tratat oamenii care sunt corecti si muncesc afara ca niste sclavi. Eu am fost un om corect. Presa a interpretat, e problema ei. Eu mi-am cerut scuze public daca am fost inteles gresit. Eu am spus si repet ce am spus si atunci: erau 700.000 cu contracte de munca si erau si oameni sezonieri si altfel de oameni. Eu oricum am folosit o expresie eleganta fata de alt politician, dar asta era adevarul. Adevarul l-am simtit acum cand oamenii care n-au avut asigurari medicale acolo s-au intors", a spus Badalau la Realitatea PLUS.

In noiembrie 2019 Nicolae Badalau facea o declaratie controversata despre diaspora prin care sugera ca cea mai mare parte a celor care lucreaza in strainatate sunt de o calitate indoielnica: „Ei au 700.000 de oameni, avem care au domiciliu, pașapoartele alea cu domiciliu, care-s legali. Restul până la 3-5 milioane, că se vehiculează tot felul, sunt fetele alea de le duc ăștia, eu știu”