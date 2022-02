realitatea plus

SURSĂ: realitatea plus

Conducerea editorială a cotidianului The New York Times a acţionat în judecată Departamentul de Stat pentru a obţine acces la emailuri ale oficialilor Ambasadei României din SUA referitoare la activităţi ale lui Hunter Biden, informează site-ul Politico.com, citat de Realitatea Plus.

Prin acest demers, jurnaliștii vor să obţină accesul la emailuri din perioada 2015-2019 trimise de oficiali din Ambasadei SUA în România referitoare la mai mulţi antreprenori, printre care Hunter Biden.

Redacţia cotidianului The New York Times cere şi informaţii despre fostul primar al New York-ului, Rudolph Giuliani, fost avocat al lui Donald Trump. Giuliani a primit de la Trump sarcina de a afla informaţii compromiţătoare despre activităţile lui Huter Biden în Ucraina.

Departamentul de Stat a anunţat în decembrie 2021 că va furniza informaţiile solicitate până în aprilie 2023, dar cotidianul The New York Times vrea urgentarea procedurilor, astfel că a intentat proces, potrivit ziare. com.

În 2016, ultimul an al administrației Obama, Hunter Biden a venit în România pentru a se întalni cu un om de afaceri acuzat că a pus în scenă o uriașă fraudă cu terenuri, indicat de NBC ca fiind Gabriel “Puiu” Popoviciu.