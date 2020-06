Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a declarat, astazi, intr-o interventie telefonica la Realitatea Plus, ca este increzator in legatura cu mentinerea pantei descendente privind cazurile noi de infectari cu COVID-19 si asta deoarece exista experienta unor alte epidemii care in sezonul cald si-au diminuat intensitatea.

