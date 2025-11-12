Miza halucinantă din spatele clădirilor istorice. Răspunsul lui Ciucu, omul lui Bolojan, care râvnește la scaunul Capitalei

Ciucu a declarat că va face „politici” în vederea clădirilor vechi din Capitală în cazul unui cutremur
Răspuns halucinant oferit de omul lui Bolojan care râvnește la Capitală! Când a fost întrebat ce măsuri va lua în legătură cu toate cladirile vechi din Capitală în cazul unui cutremur, Ciprian Ciucu a spus: politici! 

Reporter: Care e cea mai mare problemă reală a Bucureștiului?

Ciucu: Nepercepută, dar reală este riscul seismic. Gândiți-vă puțin, pentru că suntem o capitală cu un foarte mare risc seismic. Este dată această problemă de proximitatea unui centru seismic și avem Vrancea care bate exact pe București, și de calitatea fondului construit, adică imobilele construite în special în interbelic. Nu s-a făcut suficient aici. De fapt, aceasta este și problema care mă ține treaz noaptea, pentru că știu că există această problemă. Avem prea multe clădiri care vor cădea la un cutremur, Doamne ferește!

Reporter: Ce faceți?

Ciucu: Politici, schimbăm legea.