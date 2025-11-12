Reporter: Care e cea mai mare problemă reală a Bucureștiului?

Ciucu: Nepercepută, dar reală este riscul seismic. Gândiți-vă puțin, pentru că suntem o capitală cu un foarte mare risc seismic. Este dată această problemă de proximitatea unui centru seismic și avem Vrancea care bate exact pe București, și de calitatea fondului construit, adică imobilele construite în special în interbelic. Nu s-a făcut suficient aici. De fapt, aceasta este și problema care mă ține treaz noaptea, pentru că știu că există această problemă. Avem prea multe clădiri care vor cădea la un cutremur, Doamne ferește!

Reporter: Ce faceți?

Ciucu: Politici, schimbăm legea.