Miros puternic în bloc. Locatari evacuați de urgență în Sectorul 5

Publicat 20 iul. 2026, 17:21 Actualizat 20 iul. 2026, 17:32 Sursă Realitatea PLUS

Panică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, locatarii au fost evacuați de urgență după ce au simțit un miros puternic în această după amiază.

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