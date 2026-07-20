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Miros puternic în bloc. Locatari evacuați de urgență în Sectorul 5

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 iul. 2026, 17:21
Actualizat20 iul. 2026, 17:32
SursăRealitatea PLUS

Panică într-un bloc din sectorul 5 al Capitalei, locatarii au fost evacuați de urgență după ce au simțit un miros puternic în această după amiază.

Panică în Sectorul 5 din București

Mai multe persoane s-au auto-evacuat după ce au simțit în scara blocului un miros înțepător.

Au sunat de urgență la 112, iar mai multe autospeciale au fost mobilizate și au ajuns de urgență la fața locului.

S-a constatat că acolo ar fi vorba despre o invazie de ploșnițe în blocul de pe strada Bârca, sectorul 5.

Echipajele s-au și retras. Nu a fost vorba despre niciun incendiu sau despre descărcări de gaze.

A venit o echipă de deratizare la fața locului, soluția respectivă avea un miros înțepător, care s-a împrăștiat în tot blocul.

Toate persoanele din blocul respectiv au intrat înapoi în locuințe și sunt în siguranță.

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