„Planul pe care l-ați cerut, pentru conformitatea grupurilor sanitare în școli, știind că în urmă cu trei-patru ani erau peste 3.000 de școli cu grupuri sanitare neconforme, iar dacă autoritățile locale vor folosi finanțarea acordată prin bugetul Ministerul Educației vom rămâne cu 100 de școli, și e vorba de școli mici, am încredere că în doi ani nu va mai exista nicio (astfel de - n.r.) școală în România. Încrederea se va transpune într-un plan concret de acțiune pe care vi-l vom prezenta nu până la sfârșitul anului, ci mult mai devreme. Este o problemă exagerată și este legată de multe ori de calitatea Educației. E o problemă importantă, trebuie rezolvată, dar nu are legătură toaleta în curte cu calitatea educației, din moment ce mulți dintre noi am făcut performanță învâțând în aceste școli, ea este o dovadă. Dar ea trebuie rezolvată. Clar. Și va fi rezolvată”, a spus la începutul ședinței de guvern Sorin Cîmpeanu.

Premierul Nicolae Ciucă i-a cerut marți ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, un plan pentru ca în doi ani să numai existe școli cu toaleta în curte. „Nu cred că e un efort financiar deosebit să putem să facem ca acest demers să se realizeze și să nu mai discutăm despre acest subiect”, afirma Ciucă.