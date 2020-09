Ministrul Economiei şi Finanţelor francez, Bruno Le Maire, infectat cu Covid-19

"Am ieșit pozitiv la COVID-19 în seara asta. Am început imediat să mă izolez la mine acasă în conformitate cu normele de sănătate prevăzute de guvern. Nu am niciun simptom. Voi fi izolat 7 zile. Continui să-mi îndeplinesc sarcinile. Ai grijă de tine. Respectă normele. Poartă mască", este mesajul postat de Bruno Le Maire.