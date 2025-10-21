Este evident că Ionuț Moșteanu nu dorește să deconteze eșecul exercițiului de mobilizare Mobex 25, pentru că asta l-ar afecta din punct de vedere politic, mai ales în contextul în care reziștii au planuri mari pentru alegerile de la Primăria Capitalei, potrivit postului TV.

„Așteptăm să vedem și noi bilanțul acestui exercițiu și, evident, așteptăm măsuri pe care să le deconteze ministrul Apărării, deoarece în ograda lui s-a consemnat acest eșec și este normal ca el să răspundă și să explice motivele”, a afirmat jurnalista Realitatea Plus, Ionela Arcanu.

Exercițiul național Mobex 25 s-a transformat într-un scandal, după ce în multe unități militare s-au format cozi uriașe, iar unii dintre cei convocați au fost trimiși acasă din cauza unor probleme majore de organizare. Vestea apelului general i-a panicat pe mulți români, iar rezerviștii au fost revoltați după ce au fost ținuți degeaba la porțile unităților militare.