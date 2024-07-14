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Meteo 14 iulie 2024: Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Temperaturi extreme: se resimt până la 45 de grade Celsius

Meteo 14 iulie 2024: Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Temperaturi extreme: se resimt până la 45 de grade Celsius

Meteo 14 iulie 2024: Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Temperaturi extreme: se resimt până la 45 de grade Celsius

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat14 iul. 2024, 08:11
Actualizat14 iul. 2024, 08:12

Pe 14 iulie 2024, România se confruntă cu un val intens de căldură, generând un cod roșu de caniculă în mai bine de jumătate din țară. Temperaturile vor atinge maxime de 41 de grade în Câmpia Română și Câmpia de Vest, în timp ce pe litoral vor fi între 32 și 35 de grade. Noaptea, temperaturile se vor menține ridicate, între 17 și 29 de grade, fiind tropicală în majoritatea regiunilor.

Prognoza meteo pentru 14 iulie 2024

În extremitatea nord-vestică a țării, sunt posibile averse și descărcări electrice. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în regiunile vestice.

București: Cer senin și temperaturi extrem de ridicate

În București, cerul va fi mai mult senin, cu vânt slab până la moderat. Temperatura minimă va fi între 21 și 23 de grade, specifică unei nopți tropicale.

Valul de căldură va persista duminică, fiind intens în Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova. Temperaturile vor fi între 32 și 35 de grade pe litoral și vor urca până la 41 de grade în Câmpia Română și Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime între 17 și 28 de grade, mai scăzute în depresiunile montane.

Cerul va fi variabil, preponderent senin dimineața și noaptea, dar după-amiaza se vor înregistra înnorări, averse torențiale și descărcări electrice în vestul, nordul și nord-vestul țării, precum și în zona montană. Vântul va avea intensificări de scurtă durată.

Temperaturi de până la 40 de grade

În București, canicula și disconfortul termic vor fi deosebit de accentuate, cu ITU depășind pragul critic de 80 de unități. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade, iar minimele nocturne vor fi între 21 și 23 de grade. Cerul va fi preponderent senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Luni: Caniculă intensă și disconfort termic extrem

Luni, valul de căldură va continua, cu temperaturi maxime între 35 și 42 de grade, iar pe litoral între 33 și 36 de grade. Noaptea va rămâne tropicală, cu minime între 17 și 28 de grade. Cerul va fi variabil, senin dimineața și noaptea, dar înnorările și aversele torențiale, însoțite de descărcări electrice și vânt intens, vor apărea în nordul și nord-vestul țării și în zona montană.

În București, canicula va continua, cu maxime de până la 41 de grade și minime între 21 și 23 de grade. Disconfortul termic va rămâne deosebit de accentuat, cu ITU peste 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

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