Meteo 14 iulie 2024: Cod roșu de caniculă în aproape toată țara. Temperaturi extreme: se resimt până la 45 de grade Celsius

Publicat 14 iul. 2024, 08:11 Actualizat 14 iul. 2024, 08:12

Pe 14 iulie 2024, România se confruntă cu un val intens de căldură, generând un cod roșu de caniculă în mai bine de jumătate din țară. Temperaturile vor atinge maxime de 41 de grade în Câmpia Română și Câmpia de Vest, în timp ce pe litoral vor fi între 32 și 35 de grade. Noaptea, temperaturile se vor menține ridicate, între 17 și 29 de grade, fiind tropicală în majoritatea regiunilor.

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