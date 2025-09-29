„Vedeți, într-o situație de genul acesta în care se află lumea întreagă, unde asistăm și traversăm un război spiritual, în care sunt împotriva lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Asta e realitatea. Ideologia este a lor. Noi suntem cu credința. E adevărat.

Diferență. Ideea este una singură, că diavolul se plimbă liber printre noi, foarte cu mare larghețe acum, iar noi suntem în poziția de a înțelege acest îndemn pe care, unora, Sfântul Apostol Pavel a dat, să aveți în gândul vostru vrerea lui Hristos. Adică, ce înseamnă asta? Nu te îndeamnă, apropo de cruce, să îți iei crucea să mă urmezi.

„Le mulțumesc vrăjmașilor mei, pentru că ei sunt cei mai severi prieteni”

Nu te îndeamnă la suferință, ci la desăvârșirea dragostei. De aici vine chestiunea, în sensul că, eu v-am spus asta la începutul emisiunii, eu le mulțumesc vrăjmașilor mei, pentru că ei sunt cei mai severi prieteni. Eu nu sunt interesat să judec.

Judec, în primul rând, ultima judecată este a lui Dumnezeu, judecată este a justiției, dacă sunt lucruri de alt ordin. Dar pe așa ceva în care nu pot decât să-i compătimești, eu nu sunt interesat, pentru că nu ajungem nicăieri. Situația de astăzi reclamă întoarcerea noastră la ceea ce era pe vremuri, apropierea de ceea ce este bun, corect, sfânt, deci partea de Dumnezeu.

„Nu am niciun interes să intru într-o situație de răzbunare care nu ne ajută pe nimeni”

Nu am niciun interes să intru într-o situație de răzbunare care nu ne ajută pe nimeni. Cum ne ajutăm unii pe alții. Și acum vă spun cheia. În clipa când ești pe acest scaun înalt, președintele unei țări, în primul rând îl vezi pe ultimul, pe ultimul din țara ta, și îl vezi pe cel de lângă tine, de jos, te apleci, îl ridici.

Și de te-ntreabă cine ești, nu îi spui. Și faci binele în tăcere, cum v-am spus la început. Este esențial pentru viitorul omenirii, pentru viitorul nostru ca oameni demni, ca ființe umane superioare, pe care astăzi sistemul, atenție ce vă spun, sistemul oligarhic-globalist-soroșist spune omul este un animal cu aspecte primitive.

Iar eu spun este creație. Este intuiție. Este după chipul și asemenea lui Dumnezeu.

Diferența este colosal de mare. E diferența de la cer la pământ. Ori aici trebuie să ajungem, trebuie să ajungem cu maximă conștiință, cu itate, în așa fel încât să nu ne pierdem în detaliile pe care ei încearcă permanent, permanent, non-stop, să te împingă în a face nu doar greșeli”, a declarat Călin Georgescu.