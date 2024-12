Conform APMA, prevederea ce îngheață valoarea punctului pe serviciu în ambulatoriul de specialitate la suma de 5 lei pentru întreg anul 2025 pune în pericol funcționarea cabinetelor medicale care au contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

În lumina noii Ordonanţe de Urgență a Guvernului (aşa numita "trenulet") în al cărei articol XIX este prevăzută înghețarea valorii punctului la 5 lei pentru întreg anul 2025, APMA (Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator) vine cu următoarele precizări:

1. CMR a negociat cu CNAS o valoare a punctului de 5 lei doar pentru trimestrul 1 al anului 2025, însă cu toate acestea CNAS impune semnarea actelor adiționale cu această valoare până la 31.12.2025

2. Având în vedere inflația coroborată cu creşterea preturilor în toate domeniile, medicilor specialisti din Ambulatoriul in contract CAS le va fi greu să mențină cabinetele în acest context.

3. În anul 2024 APMA a înaintat numeroase memorii CNAS, a efectuat pichetări la sediul CNAS (uneori chiar săptămânale) urmate de întrevederi cu d-na preşedintă, respectiv 2 mari proteste în Piaţa Victoriei (31.05 şi 13.09). În urma tuturor acestor acțiuni s-a reușit o creştere a valorii punctului de la 4.5 la 5 lei, derizorie fata de necesitățile reale, acest sector fiind intr-o cronica subfinantare!

4. Luând în considerare cele precizate mai sus, atragem atenţia asupra modului catastrofal in care va fi afectată asistenţa medicală ambulatorie a pacienților în contract CAS. Din cauza accesului dificil la consultații și servicii decontate, populația asigurată va trebui să apeleze la ambulatoriile integrate ale spitalelor (cu liste de aşteptare de cel puţin 2-3 luni) sau la unitățile de primiri urgente/camere de gardă, ducând la supraaglomerarea acestora. Singura alternativă în această situație vor fi consultațiile cu plată, ceea ce va amplifica nemulţumirea pacienților ce au contribuit la fondul asigurărilor de sănătate şi nu pot beneficia de serviciile necesare în timp util”, au transmis cei de la APMA într-un comunicat de presă.