Medicul consideră că reacția în fața pandemiei este strâns legată de nivelul de educație și de solidaritate, subliniind că ”suntem unul dintre popoarele cel mai ușor de manipulat de pe glob.”

”OMS a intrat deja in panica, vazand cerbicia dacilor liberi, de la vladica la opinca. Vladica-i ocupata cu totul altceva decat cu administratia, iar opinca face informarea gen Moromete, pe la birturi/crasma(un fel a spune).

In sfarsit am o explicatie coerenta de ce mergem vai de capul nostru de cateva decenii. Reactia neamului nostru in pandemie reprezinta exemplul cel mai bun. Chestia asta a aratat cat de lipsiti de educatie si de solidaritate suntem, "compensand" insa printr-o fudulie si incapatanare direct proportionale cu prostia manifesta, asa ca, tot aiurea da la finalul analizei. Cred ca suntem unul dintre popoarele cel mai usor de manipulat de pe glob.

Am ajuns sa ingrozim organizatia mondiala a sanatatii cu ce facem noi in tara pe subiectul asta, iar asta o sa ne aduca in mod sigur o "dragoste si o stima netarmurita" din partea celorlalte tari, mai ales daca ne punem sa clocim o tulpina autohtona, cat sa schimbe echilibrul epidemiologic global.

Apropos, unde-s aia de ne dadeau dupa nu stiu ce studii, drept un neam dotat intelectual? Probabil si ei au emigrat satui sa convietuiasca cu atatea ....genii”, a scris Paul Ichim pe Facebook.