Măsuri speciale la Ministerul Sănătății. PATRU angajați au fost confirmați cu noul coronavirus

Potrivit unei informări de presă transmisă de minister, persoana infectată este simptomatică şi se află în izolare, urmând a fi internată într-un spital de boli infecţioase pentru investigaţii.

Primul angajat al Ministerului Sănătăţii infectat cu COVID-19 a fost depistat luni.

"Un angajat al Ministerului Sanatatii a fost depistat pozitiv la testul RT- PCR, pentru SARS-CoV 2. In acest context, conform metodologiei, imediat dupa aflarea rezultatului testului, Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a demarat o ancheta epidemiologica in urma careia au fost identificati 12 contacti directi care au fost izolati la domiciliu si li s-au recoltat probe.

Ancheta epidemiologica va continua si in perioada urmatoare, pana la identificarea si altor potentiali contacti accidentali, ce vor fi testati, conform metodologiei de caz. In cursul zilei de maine se va realiza dezinfectia spatiilor unde isi desfasura activitatea angajatul MS, precum si contactii acestei persoane. Mai mult, intr-o etapa imediat urmatoare se va face inca o dezinfectie a tuturor spatiilor si birourilor din MS si se vor lua masuri suplimentare de protectie a personalului care isi desfasoara activitatea in cladirea centrala. Precizam ca, angajata MS este internata intr-o unitate sanitara de boli infectioase", a transmis Ministerul Sănătății.