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Mașină zdrobită după impactul cu un TIR, în jud. Giurgiu. Un tânăr de 27 de ani a ajuns la spital
Accident/ Foto: ISU Giurgiu
Un bărbat de 27 de ani a ajuns la spital, luni după-amiază, după ce a fost implicat într-un accident rutier pe un drum județean din Giurgiu. Autoturismul în care se afla a intrat în coliziune cu un autotren, iar șoferul a rămas încarcerat și a fost scos de pompieri cu ajutorul echipamentelor de descarcerare.
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