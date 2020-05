Mărturii cutremurătoare în scandalul celulelor stem - Cum a fost înșelată o familie

Mătușa copilului bolnav a povestit, în exclusivitate, la emisiunea România la Apel situația cutremurătoare prin care trece familia.

"După diagnosticarea copilului am fost la Institutul Clinic Fundeni unde ni s-a spus că o să aibă nevoie de transplant de celule stem. Primul gând a fost că avem deja celule stem. Și-atunci am sunat reprezentantul băncii de celule stem și-acesta mi-a spus, da, din păcate, dacă leucemia pe care o are copilul este însoțită de o boală genetică nu pot fi folosite acele celule stem.", a declarat Flori Voicu, matusa copilului bolnav.

Iar asta nu a fost singura dramă prin care a trecut familia. După ce că micuțul nu a putut fi ajutat de această procedură, familiei i s-au mai cerut și bani pentru că banca a depozitat celulele.

"Ne-am trezit luna trecuta, in luna aprilie ca ne-au sunat de la banca de celule ca avem de achitat aprox 4.000 de lei", a mai povestit matusa.

Jurnalistul de investigații Dan Bucura a mărturisit că și familia lui a trecut printr-o experiență dramatică cu o bancă de celule stem.

"Și eu am avut o experienta neplacuta cu fiica mea de 10 ani, exact pe acest subiect. Au făcut recoltarea și după o periadă de timp ne-au sunat să ne spună că virgulă cantitatea de sânge, aceste celule stem, recoltate la momentul sarcinii nu a fost o cantitate suficientă. Am plătit doar prelevarea, 1.000 și ceva de euro era vremea aia", a povestit jurnalistul.

Controversatul afacerist „licitație la minut” Andrei Mihai Dracea a fost în spatele uneia dintre băncile de celule stem. Firma sa a dispărut de pe piață fără ca familiile să fie anunțate ce se întâmplă cu celulele recoltate. În urmă au rămas sute de familii care încearcă să afle unde sunt celulele stem recoltate. Omul de afaceri cunoscut pentru achizițiile la minut nu a răspuns solicitărilor de a explica situația.