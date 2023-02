O femeie în vârstă de 65 de ani este unul dintre pacienții medicului Dan Tesloianu. Pentru că avea probleme cardiace, în 2021 doctorul Tesloianu i-ar fi recomandat montarea unui aparat de resincronizare şi defibrilare. I s-a spus, susține ea, că dispozitivul îi va îmbunătăți starea de sănătate.

”Nu am fost informată în ce constă intervenția, nici ce urmări pot fi. Doar atât: am fost chemată si supusă intervenției. Intervenția a durat foarte mult, pentru că au intervenit complicații”, a povestit femeia, la un post TV

Operația s-a făcut sub anestezie locală, astfel că a auzit tot ce discutau cadrele medicale în timpul actului chirurgical. Astfel a aflat cu stupoare că dispozitivul care urma să îi îmbunătățească starea de sănătate nu ar fi putut fi montat corespunzător deoarece ... nu se potrivea.

”Ultimul element care trebuia introdus nu a mai fost introdus. Explicația a fost, din ce am înțeles atunci, că acel fir era prea scurt și nu ajungea de la aparat până la cordul meu”, a spus aceasta.

În aceeași zi în care a fost operată, femeia a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" și asta deoarece starea ei de sănătate se agravase. Acolo, medicii au stabilizat-o, apoi au trimis-o înapoi la Spitalul Sfântul Spiridon. După alte câteva zile, a fost externată.

”Au urmat săptămâni de tratament și de recuperare pe care le-am făcut la Parhon. Probabil, acel fir care pentru mine era prea scurt, a fost retezat de la unul care mai fusese deja montat, de la altă persoană”, a mai spus femeia.

Întrebată dacă exista vreun document care să ateste că acel aparat este nou, ea a răspuns: ”Nu, nu mi s-a spus nimic despre el. Eu am semnat niște documente”.

Un alt pacient al medicului a afirmat, într-o postare pe o rețea socială, că a refuzat montarea unui aparat cardiac, lucru care s-ar fi întâmplat în 2019.

"În acel an, dumnealui mă obliga să-mi pun acel stimulator, dar am refuzat. Am fost batjocorit și umilit", a povestit bărbatul.

Duminică, Ministerul Sănătății a clarificat situația dispozitivelor din categoria stimulatoare / defibrilatoare cardiace:

”Legislația în vigoare interzice în mod explicit reutilizarea dispozitivelor și materialelor de unică folosință. În urma verificărilor efectuate la Spitalul Clinic de Urgență \"Sf. Spiridon\" Iași s-a constatat că dispozitivele aveau înscris în mod clar în instrucțiunile de utilizare și pe ambalaj indicația producătorilor că sunt de unică folosință și nu se reutilizează/resterilizează”.