Dan Razvan Lupu este una dintre cele două persoane care au sărit în ajutorul tinerei de doar 14 ani care a vrut să se sinucidă la metrou. Mărturia lui făcută la Realitatea PLUS este una extrem de emoționantă. Cu multă modestie, Dan crede că oricine ar fi făcut același gest în locul său și s-ar fi grăbit să-i întindă o mână salvatoare tinerei care s-a aruncat pe șine.

"În momentul acela coboram scările iar față care se vede în imagini a început să țipe. M-am îndreptat să văd ce se întâmplă, am văzut fata că se aruncase pe șine, am țipat la ea să-mi dea mâna și ulterior am reușit să o trag de pe sine.

Nu știu ce poate să fie în capul unui copil de 14 ani care ajunge să facă gestul asta. Era un copil pierdut, am vorbit cu ea, mintea ei era goală. Înțeleg că ar avea probleme în familie, părinții în divorț. Presupun că orice persoană care ar fi fost în locul meu ar fi făcut același lucru ca și mine. Nu am stat să mă gândesc absolut deloc atunci când am văzut-o pe sine. Mă uit și acum la imagini și mă bucur că am fost acolo și că am reușit să o salvez, că nu s-a întâmplat nimic grav, că toată lumea este bine.

Sunt probleme de familie care o afectează. Să recurgi așa la un gest la 14 ani, trebuie să fie niște traume", a declarat Dan Răzvan Lupu la Realitatea PLUS.

Ieri seara o tânără de doar 14 ani s-a aruncat pe șinele de la metrou cu gândul de a se sinucide. Cu toate astea, în ultima clipă fata s-a răzgândit și a întins mâinile pentru a fi ajutată de două persoane de pe peron. Milimetric tânăra a fost salvată din fața metroului care intra cu viteză în stație.