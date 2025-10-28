Prim-vicepreședintele AUR i-a transmis lui Nicușor Dan că nici măcar nu va mai apuca următoarele alegeri la putere, fiindcă românii vor ca schimbarea să vină mai devreme.

Suveraniștii stau atât de bine în sondaje, explică Lulea, fiindcă poporul este furios pe actuala clasă politică și va continua să-și exprime nemulțumirile în stradă.

„Românii vor da cu ei de pământ mai devreme decât crede el. El vorbește deja de procente. Nu va fi niciun procent. Românii nu vor accepta decât o schimbare totală. Aici nu mai vorbim despre alegeri. El ce discută cu procentele este irelevant. Va fi mai devreme de 2028. Schimbarea în România va veni cu mult mai devreme decât 2028. Va veni în următorii 2 ani maxim. Furia este atât de mare a românilor încât chestiunea cu alegerile că vor fi ei la putere după 2028, credeți-mă, trăiesc într-o iluzie totală. Să mai iasă de 3-4 ori în stradă, cum am făcut cu această umilință pe care au dat-o poporului român când s-au dus cu mașini de lux la catedrală și ați văzut cum au fost primiți de români furioși, n-a fost unul aplaudat. Și să mai iasă de vreo 3-4 ori și o să vedeți ce o să se întâmple. Și nu există altă cale. Repet, nu există altă cale. Și în Franța și în Italia, atunci când popoarele sunt călcate în picioare de clasa politică, altă variantă decât cea de exprimare a nemulțumirii în stradă nu există”, a declarat Marius Lulea.