„Guvernul Cîțu este picat. Indiferent de ce se întâmplă, se așteaptă decizia CCR, ca va fi inante sau dupa congres nu ma intereseaza. Guvernul Citu e cazut.

Avand două crize, economică si sanitara ,s-a declansat una politică. Ținând cont de luptele interne atât in PNL, cât și in USR PLUS, și un șantaj al USR PLUS asupra primului ministru.

Nefiind o moțiune politică, pentru că acest guvern nu a demonstrat nimic în 7 luni - scumpiri aberante, scăpate de sub control, un deficit care pune presiune pe moneda nationala, o inflatie ce a depasit orie imaginatie a romanilor.

În loc să vină cu solutii cum am venit noi pentru legea consumatorulu ivulnerabil, capitalul romanesc, ei vin cu agenda proprie.

Am venit cu un text de moțiune proprie. Doresc să am 234 de semnături ca moțiunea PSD să fiu sigur că nu e folosita sau in lupta internă din PNL și USR PLUS. Cei de la AUR, pentru oportunitate de vizibilitate, s-au folosit de cei de la USR PLUS”, a declarat Marcel Ciolacu, în exclusivitate, la Raport de zi cu Ana Maria Păcuraru.