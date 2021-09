"Vedem toți, astăzi, cum arată România normală a domnului Iohannis. Avem o criză economică majoră, o criză sanitară, iar acum USR ȘI PNL au provocat și o criză politică fără precedent. Nu au eliminat pensiile speciale, nu au adoptat fără penali în funcțîi publice, siau bătut joc de vaccinare și România a ajuns de râsul europei. Au adus cea mai mare datorie din istoria modernă a României. Au determinat cea mai mare scumpire la energie și alimente, au prăbușit moneda națională, au cel mai haotic plan de redeschidere a școlilor.

Încă de joi PSD a prezentat moțiunea de cenzură. Am invitat atunci USR PLUS și AUR să discutăm pe marginea textului și să depunem împreună o moțiune care să aibă minimum 234 de semnături. USR PLUS a ales o alință cu AUR și cu aroganță specifică nu au dat niciun semn. Nu au făcut nici gestul minim de a ne transmite textul moțiunii. Creatorii acestei crize ar dori că PSD să decidă cine câștigă între PNL și USR, eventual tot PSD să decidă și cine să câștige congresele de la USR și PNL. USR PLUS a anunțat deja că rămâne în Guvern. Cu alte cuvinte o să ne trezim tot cu Barna, Ghinea, Năsui, sau poate o să-l vedem înapoi și pe domnul Vlad VOiculescu.

Am văzut că nici președintele Iohannis nu își dorește stoparea acestei crize. Domnul președinte nu trebuia doar să constate ceea ce îi spune de un an încoace, că USR știe doar să strice. Iohannis trebuia să recunoca că opera să, coaliția este un eșec.

Dacă moțiunea USR AUR ajunge la plen, atunci PSD o va vota, dar nu să se întoarcă Barna în Guvern, ci vom merge până la capăt: alegeri anticipate. Alianța USR AUR trebuie să susțînă în acest demers. Guvernul Citu trebuie să plece", a declarat Marcel Ciolacu.