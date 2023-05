Mâncare expirată și neetichetată, aparate frigorifice sau de gătire neigienizate, mobilier insuficient, băi neigienizate și lipsa benzii elevatoare pentru persoane cu dizabilităţi. Cu asta se confruntau 22 de bătrâni de la Centrul de îngrijire deţinut de Asociaţia Casa Bună Speranţa din Popeşti-Leordeni, din judeţul Ilfov. În urma constatărilor comisarilor de la ANPC, operatorul economic s-a ales cu o amendă de 20.000 de lei și închiderea temporară a centrului, până la remedierea problemelor.

”Deşi de luni întregi comisarii ANPC au verificat condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea căminele de vârstnici din România, atunci când am decis să continuăm controalele sau să revenim, am constatat că încă mai sunt unele locaţii similare cu cele deja sancţionate. La debutul noii campanii de verificare, am constatat că unii operatori economici înţeleg greşit termenul de îngrijire a unei persoane, iar comportamentul lor în relaţia cu acestea este profund inuman şi ilegal, aşa cum este cazul locaţiei din Popeşti-Leordeni”, a declarat Sebastian Hotca, vicepreşedinte ANPC.