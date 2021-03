Curtea de Apel Bucureşti decide astăzi dacă Elena Udrea va fi plasată sub control judiciar. Anchetatorii vor să se asigure că Udrea nu va părăsi România din nou după condamnare.

Şedinţa este programată la ora 11:00.

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a fost condamnată marţi, de Curtea de Apel Bucureşti, la 8 ani de închisoare, iar fiica cea mare a fostului preşedinte Traian Băsescu, Ioana Băsescu, la cinci ani de închisoare, în dosarul finanţării campaniei electorale prezidenţiale din 2009. Sumele care au făcut obiectul luării de mită vor fi confiscate de la Udrea. Decizia nu este definitivă.

Fostul ministru a declarat, după sentința instanței, că a avut un șoc în momentul în care a văzut că a primit o condamnare de opt ani și își pune speranța în decizia definitivă de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Vă spun câteva lucruri despre ce simt eu. A fost un șoc pentru mine! Nu mi-am putut imagina. Eu am fost convinsă că, după toată apărarea pe care eu am făcut-o în acești doi ani, după tot ce s-a întâmplat, după toate probele și argumentele noastre, nu poate fi decât achitare pentru toate capetele de acuzare.

Este foarte ușor să spui corupție. Este vorba despre plata unor panouri publicitare în campania pentru referendum din anul 2009. Plătite de către Partidul Democrat Liberal, iar banii obținuți de către PDL de la diverși oameni de afaceri fac subiectul acestui dosar. Acuzația mea fiind aceea de instigare la luare de mită pentru altul. Acel altul fiind Traian Băsescu spun procurorii și noi spunem că nu este Traian Băsescu, este referendum...

Instanța a dat o hotărâre nu doar ilegală și abuzivă, ci extrem de inumană. Nu am omorât pe nimeni. Cum să dai o condamnare de 8 ani cu executare unei femei, unei mame? Pentru participare la referendum acum 12 ani. Nu a plecat nimeni cu un leu acasă. Nici măcar nu a fost campania mea, să zici că am ajuns eu parlamentar. Cum să dai așa o soluție absurdă? Nu mai avem un gram de umanitate. Am speranța... câtă speranță poți să mai ai în justiția din România, este Înalta Curte.

Este absurdă. Nu știu ce a motivat-o pe judecătoarea respectivă să o dea, dacă a avut ordin să o condamne pe apropiata președintelui, pe fiica președintelui. I-a adus o satisfacție să mă condamne pe fiecare capăt de acuzare. Mai este și femeie, să dea o asemenea sentință...”, a fost reacția Elenei Udrea.