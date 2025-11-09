Compania IBM, una dintre cele mai vechi și influente nume din domeniul tehnologiei, a confirmat că va concedia aproximativ 2.700 de angajați în ultimul trimestru al anului 2025. Potrivit publicației Blic.rs, aceste disponibilizări vor afecta inclusiv filiala din România, care are un centru operațional important la Brașov, în clădirea AFI din Centrul Civic. „Implementăm o acțiune în ultimul trimestru, care va afecta un procent mic din totalul forței noastre de muncă la nivel global”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru CNBC.

Reorganizare globală pentru creșterea eficienței

Conform raportului anual publicat de IBM, compania avea la finalul anului 2024 aproximativ 270.000 de angajați la nivel mondial. O reducere de doar un procent ar echivala cu pierderea a circa 2.700 de posturi, semnalând o ajustare limitată, dar semnificativă a costurilor și a structurii interne. IBM subliniază că aceste concedieri fac parte dintr-o strategie mai amplă de optimizare și eficientizare a activității.

Rezultate financiare bune, dar restructurări continue

La sfârșitul lunii octombrie 2025, IBM a raportat rezultate peste așteptări pentru trimestrul al treilea. Segmentul dedicat software-ului a înregistrat o creștere de 10% a veniturilor, contribuind la stabilizarea performanțelor generale ale companiei. Cu toate acestea, procesul de reorganizare internă nu s-a oprit. Reduceri de personal au fost deja făcute încă din martie 2024, în special în departamentele de marketing și comunicare, semn că procesul de transformare a structurii interne este de durată.

Inteligența artificială înlocuiește tot mai multe joburi

Decizia IBM se înscrie într-un context global marcat de restructurări masive în sectorul tehnologic. Multe companii reevaluează costurile și modul în care echipele sunt organizate, mizând tot mai mult pe instrumente bazate pe inteligență artificială pentru automatizarea proceselor. Tendința de înlocuire a unor funcții operaționale cu soluții digitale devine o realitate tot mai prezentă în marile corporații.

Amazon și Meta urmează același drum

IBM nu este singura companie care trece printr-un proces de reducere a personalului. Gigantul Amazon a anunțat recent disponibilizarea a aproximativ 14.000 de angajați, în timp ce Meta a redus cu 600 de posturi divizia dedicată inteligenței artificiale. Mișcările simultane ale celor mai mari actori din tehnologie confirmă schimbările profunde prin care trece industria IT la nivel global, cu impact direct asupra pieței muncii, inclusiv în România.

