Conform unui comunicat de presă emis deMinisterul Afacerilor Externe, cei doi oficiali au convenit să continue discuțiile bilaterale. Ei au stabilit că este foarte important să se coordoneze pe teme de securitate. De asemenea, este la fel de important să se pună de acord și în ceea ce privește agenda curentă a NATO.

Luminița Odobescu și Antony Blinken au subliniat nivelul excelent al cooperării bilaterale. Diplomații au arătat că este în interesul ambelor părți să adauge noi dimensiuni colaborării. În special au făcut referire la domeniul energiei.

Secretarul de stat al SUA a evidențiat solidaritatea cu România. Blinken a mulțumit pentru sprijinul pe care țara noastră îl acordă Ucrainei în acest război. El a transmis aprecierile sale, ministrului Luminița Odobescu, pentru măsurile adoptate în vederea facilitării tranzitului cerealelor ucrainene pe teritoriul României tranzitului grânelor ucrainene pe teritoriul României.

Antony Blinken a apreciat interesul și implicarea României pentru identificarea unor soluții eficiente în acest context, împreună cu SUA, Comisia Europeană și Ucraina.

Very good phone call with @SecBlinken. Thanked him for the 🇺🇸US strong support & solidarity with 🇹🇩Romania and the focus on the Black Sea Security in #NATO, especially given the current circumstances. pic.twitter.com/HodDwz4GW8