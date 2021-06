„Pentru a continua şi îmbunătăţi parcursul presărat cu victorii al CS Dinamo, alături de partenerul nostru, mă refer la Compania Naţională de Investiţii, vă anunţ că ne aflăm în linie dreaptă cu proiectul construcţiei noii arene multifuncţionale din Complexul Sportiv Dinamo Bucureşti. Este o veste bună şi, de fiecare dată, aşa cum am făcu-o şi la aniversarea clubului, vă spun că aleg să vorbesc despre lucruri atunci când ele s-au concretizat, nu când sunt în stadiul de proiect. Ultimele evoluţii sunt absolut îmbucurătoare, s-au depăşit etapele din instanţă care blocau proiectul. Cea mai recentă soluţie fiind cea a Parchetului, care este una favorabilă, ceea ce ne dă undă verde pentru realizarea acestui proiect. În acest moment echipele de proiect sunt angrenate în definitivarea documentaţiei şi a tuturor aspectelor necesare pentru a putea preda terenul liber de sarcini către Compania Naţională de Investiţii, iar până la finalul acestui an există şanse foarte mari să demarăm procedura de achiziţie a serviciilor de proiectare şi execuţie. Am convingerea că o infrastructură modernă va stimula diversitatea sportivă şi competitivitatea, va încuraja cât mai mulţi copii şi juniori să practice sportul\"\", a declarat Lucian Bode cu ocazia prezentării oficiale a antrenorul echipei masculine de handbal Dinamo, spaniolul Xavier Pascual.



El a transmis conducerii clubului CS Dinamo că speră să-şi realizeze obiectivul de a înfiinţa câte o academie pentru copii şi juniori la fiecare secţie sportivă din cadrul grupării bucureştene.



"Mă bucur să particip la acest eveniment care are drept scop popularizarea şi promovarea activităţilor sportive în rândul copiilor. Este lăudabilă iniţiativa promovată de Clubul Sportiv Dinamo - ‘Sportul le oferă pe toate\", proiect care vizează educaţia, modelarea comportamentului şi sănătatea copiilor. Generaţiile viitoare au nevoie de modele puternice de urmat care să le ghideze paşii în viaţă, au nevoie să fie educate şi sănătoase, au nevoie să acumuleze experienţă sănătoasă. Investiţia în sport reprezintă o investiţie sigură, cu bătaie lungă pentru societate, o naţiune sănătoasă. Are o cu totul altă perspectivă de dezvoltare, de aceea susţin iniţiativele de acest gen. Faptul că într-un timp scurt aţi reuşit să atrageţi aproape 1.000 de copii în cele patru academii, de fotbal, de tenis, de handbal şi polo este un început promiţător, vă felicit şi vă doresc să rămâneţi dedicaţi acestui scop nobil şi să vă atingeţi şi obiectivul, să înfiinţaţi câte o academie pentru fiecare disciplină sportivă", a mai spus ministrul Lucian Bode.



Stadionul Dinamo a fost exclus de pe lista celor patru stadioane care trebuiau reconstruite în Capitală în vederea organizării de către România a patru partide la Campionatul European de fotbal, din cauza unor litigii juridice cu o societate a fostului acţionar al FC Dinamo, Nicolae Badea.



În cursul anului 2020 se luase decizia ca amplasamentul noului stadion Dinamo să fie pe actualul velodrom, aflat în spatele complexului sportiv din Şoseaua Ştefan cel Mare, notează AGERPRES.