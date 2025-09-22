Cum s-a produs eroarea

Problema a apărut la slotul „Fire Blaze Red Wizard”, dezvoltat de Playtech. Din cauza unei defecțiuni, jocul genera câștiguri aproape la fiecare rundă, transformându-se într-o veritabilă „mină de aur” pentru utilizatori. Informația despre eroare s-a răspândit rapid, iar mii de români s-au grăbit să profite, plasând pariuri succesive.

Decizia companiei

Inițial, conturile jucătorilor implicați au fost blocate pentru verificări, însă după finalizarea anchetei interne, agenția a ales să deblocheze accesul și să onoreze toate câștigurile obținute.

„Am decis să plătim integral sumele rezultate din incident, pentru că brandul nostru se bazează pe încredere. Suntem operatorul care onorează fiecare câștig, indiferent de valoare, și nu dorim să schimbăm această percepție”, au transmis reprezentanții companiei într-un mesaj către clienți.

Deși pierderea este estimată la peste 30 de milioane de euro, decizia agenției consolidează imaginea de operator de încredere pe piața de betting și cazinouri online.

Compania a raportat în 2024 o cifră de afaceri de aproape 635 milioane lei și un profit net de 61,3 milioane lei. Cu peste 2.500 de angajați, grupul rămâne cel mai mare angajator din industria jocurilor de noroc din România.