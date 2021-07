De asemenea, la categoria a III-a a jocului Joker s-au inregistrat trei castiguri a cate 66.406,01 lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat la o agentie din Bistrita, iar cel de-al doilea a fost jucat la o agentie din Buzau si a fost completat cu 12 variante la Joker si i-a adus posesorului acestuia doua castiguri de categoria a III-a, patru castiguri de categoria a V-a si cinci castiguri de categoria a VIII-a, in total 135.591,54 lei.

La tragerea Loto 6/49 de duminica, la categoria a II-a, s-au inregistrat trei castiguri a cate 66.587,20 de lei. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Onesti, Iasi si Ramnicu Valcea.

Joi, 15 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Verii de duminica, 11 iulie, Loteria Romana a acordat peste 29.500 de castiguri in valoare totala de peste 2,19 milioane lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,73 milioane lei (peste 352.500 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,93 milioane lei (peste 392.800 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 29 milioane lei (peste 5,90 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 161.300 de lei (peste 32.700 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 207.400 de lei (peste 42.000 de euro) iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 49.400 de lei (peste 10.000 de euro). La Super Noroc, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 148.000 de lei (peste 30.000 de euro).