Lista țărilor care primesc turiști români fără carantină obligatorie. Din ce zone putem reveni fără să intrăm în autoizolare

În acest moment situația se prezintă astfel:

Bulgaria: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Grecia: intrarea in tara fara auto-izolare -- se solicita teste negativ PCR / revenirea in Romania fara autoizolare

Spania: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Turcia: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare (din 27 iulie)

Albania: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare (din 27 iulie)

Malta: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Muntenegru: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania 14 zile auto-izolare

Belgia: intrarea in tara pe baza unui test COVID / revenirea in Romania fara autoizolare

Cehia: intrarea in tara fara auto-izolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Croatia: intrarea in tara fara auto-izolare in baza voucherului de cazare hotel / revenirea in Romania fara autoizolare

Elvetia: intrarea in tara fara autoizolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Franta: intrarea in tara fara autoizolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Germania: intrarea in tara fara autoizolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Polonia: intrarea in tara fara autoizolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Serbia: intrarea in tara fara autoizolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Maroc: intrarea in tara fara autoizolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Rusia: intrarea in tara in baza unui test COVID / revenirea in Romania 14 zile autoizolare

Portugalia: intrarea in tara fara autoizolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Ucraina: intrarea in tara fara autoizolare / revenirea in Romania 14 zile autoizolare

Suedia: intrarea in tara fara autoizolare / revenirea in Romania 14 zile autoizolare

Emiratele Arabe Unite: Pentru calatoria in Emiratele Arabe Unite este necesara efectuarea testului Covid 19, cu cel mult 96 de ore inainte de sosire / revenirea in Romania fara autoizolare

Egipt: intrarea in tara fara autoizolare / revenirea in Romania fara autoizolare

Cipru: interzice intrarea cetatenilor Romani pe teritoriul Republicii Cipru si Cipru de Nord - exceptie doar daca sunt rezidenti / revenirea in Romania fara autoizolare

Italia: intrarea in tara cu 14 zile carantina / revenirea in Romania fara autoizolare

Austria: incepand din 08 iulie, cetatenii Romani care vor intra in Austria vor trebui sa stea in izolare 14 zile sau sa prezinte un test COVID nu mai vechi de 72h / revenirea in Romania fara autoizolare

Ungaria: intrarea pe baza a testului PCR negativ sau izolare 14 zile / revenirea in Romania fara autoizolare

Tunisia: plaseaza Romania pe lista rosie si interzice accesul cetatenilor romani / revenirea in Romania fara autoizolare

Informatiile se actualizeaza constant, in functie de comunicarea lor pe canalele oficiale!