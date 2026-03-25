Lider PNL: ”Nu vrem guvern cu AUR, dar nu poate fi ignorat”

„Eu nu pot să implic Partidul Național Liberal, dar dacă vreți părerea mea, eu cred că într-o situație de criză profundă, cum este în momentul de față nu doar în România, prioritatea guvernamentală este stabilitatea. Ori din punctul ăsta de vedere, mă interesează extrem de puțin catalogările care se fac. Dacă AUR vrea să susțină un guvern, domnule, n-o să-l împiedice nimeni niciodată, hai să ne înțelegem. Nu putem fi ipocriți.

AUR este un partid politic care este la al doilea mandat parlamentar. Are o serie de oameni care au experiență parlamentară, are oameni care au experiență guvernamentală ...Bun, și-au adus în conducerea de partid oameni care, mă rog, au și un anumit tip de imagine publică și sunt buni comunicatori. Deci nu poți să ignori AUR-ul”, a declarat Daniel Fenechiu.